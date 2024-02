Show ist ausverkauft! Oliver Pocher tritt in Las Vegas auf

Darüber freut er sich ganz besonders! Oliver Pocher (45) verkündete vor wenigen Tagen, dass er mit seinem Programm nach Amerika reist und seine Fans in Las Vegas am Wochenende des Super Bowls zum Lachen bringen will. Dass die Liebe seiner Bewunderer auch über die Grenzen Deutschlands hinaus reicht, beweisen sie dem Komiker spätestens jetzt: Ollis Comedyshow in den Vereinigten Staaten ist bereits komplett ausverkauft!

Das verkündet der Comedian auf Instagram. "Wenn aus einer durchgeknallten Idee eine ausverkaufte Show in Las Vegas wird, dann hat es auch ein besonderes Plakat verdient!", schreibt er und postet ein Bild mit dem Datum seiner Show, die im Hard Rock Café stattfinden wird. Darauf ist er als seine Alter Egos, der Liebeskasper und Dalai Karma, zu sehen sowie als er selbst in einem Anzug. "Vielen Dank an alle, die vorbeikommen und diesen Traum [...] möglich gemacht haben!", schwärmt der Ex von Amira Pocher (31).

Und auch die Fans freuen sich mit dem 45-Jährigen und wünschen ihm nur das Beste. "Total geil. Du rockst das!", merkt ein Bewunderer an und ein weiterer schreibt: "Wow! Wie toll ist das? Das muss erst mal einer nachmachen!" Dabei hagelt es weitere unzählige positive Kommentare, die Olli eine gemeinsame Botschaft übermitteln sollen: "Du hast es mehr als verdient!"

Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher beim Super Bowl 2023

Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im November 2023

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher, Comedian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de