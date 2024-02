Zu groß für ihn? Oliver Pocher tritt bald in Las Vegas auf!

Oliver Pocher (45) wagt die Reise über den großen Teich. Neben den wilden Schlagzeilen, die der gebürtige Niedersachse immer wieder durch seine Frauengeschichten erzeugt, ist er auch noch ein erfolgreicher Comedian. Aktuell tourt der Blondschopf mit seinem Programm namens "Liebeskasper" durch Deutschland. Nun verlässt der Entertainer die Heimat für die Arbeit aber – Olli wird bald nämlich in den USA auftreten!

Wie Bild berichtet, wird der 45-Jährige ausgerechnet am Super-Bowl-Wochenende in Las Vegas performen! Am 9. Februar steht er auf der Bühne im Hard Rock Café und wird dort sein Programm zeigen. "Es gibt ja den Spruch, dass alles, was in Las Vegas passiert, auch da bleibt. Das spielt einem wie mir natürlich in die Karten", scherzt Olli dazu. Ein Ticket für die Show bekommen seine Fans schon für 17,50 Euro.

Als großer Football-Fan kommt dieser Gig für Olli wie gerufen, denn auch das NFL-Endspiel findet in der Glücksspielmetropole statt. Die Kansas City Chiefs treten gegen die San Francisco 49ers an. Ob Olli sich die Show wie in den vergangenen Jahren anschauen wird, ist nicht bekannt.

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher, Mai 2023

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher im Mai 2019

Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher beim Super Bowl 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de