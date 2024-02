Stefan Effenberg rettete seiner Ehefrau Claudia das Leben!

Es war kurz vor knapp! Claudia Effenberg (58) ist seit vielen Jahren eine bekannte TV-Persönlichkeit und kämpfte sich in ihrer Karriere bereits durch nervenaufreibende Formate wie Promi Big Brother, Schlag den Star und das Dschungelcamp. Zum Ende des vergangenen Jahres stand sie allerdings vor einer unerwarteten gesundheitlichen Herausforderung – einer Lungenembolie, die sie anfangs nicht mal bemerkte. Gegenüber Promiflash offenbart Claudia, dass ihr Mann Stefan Effenberg (55) ihr das Leben gerettet hat!

Auf dem Event "Mates Date – Doing The Lit Social Media Shit" verrät Claudia im Promiflash-Interview einige Details. Trotz starker Übelkeit habe das einstige Model seinen Ehemann zum Flughafen fahren wollen, doch der ehemalige Profi-Fußballer habe es von dem Vorhaben abgebracht. Kurz darauf sei Claudia zusammengebrochen und bewusstlos geworden. "Er war mein Lebensretter", stellt sie dankbar fest. Im Krankenhaus sei daraufhin die Lungenembolie festgestellt worden – Claudia habe sogar in Lebensgefahr geschwebt.

Ein Schock für die Designerin, die im Jahr 2023 bereits schwerwiegende Monate hinter sich hatte. Claudia hatte nämlich im Sommer an einer Thrombose gelitten und war nach der Operation fünf Monate an Krücken gebunden gewesen. "Dann habe ich zu mir selber gesagt: Im Grunde genommen, ich bin 58 Jahre alt, ich hatte ein geiles Leben. Wenn ich dann tot bin, dann bekomme ich das ja eh nicht mehr mit", gesteht sie gegenüber Promiflash.

Cecilia Asoro (l.) und Claudia Effenberg (r.), Dschungelcamp-Kandidaten

Stefan und Claudia Effenberg im März 2017 in München

Claudia Effenberg, 2023

