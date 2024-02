Torten-Eklat: Eric Sindermanns Modenschau wurde sabotiert!

Böse Überraschung oder doch Kalkül? Eric Sindermann (35) präsentierte am Montagabend auf seiner eigenen Fashion Show seine neuesten Kollektionen. Zunächst schien alles nach Plan zu laufen: Die Models schwebten unter einem überdimensionalen Dr.-Sindsen-Porträt über den Laufsteg und präsentierten die Kreationen des selbst ernannten Modekönigs. Doch als Eric zum Ende der Show selbst die Bühne betrat, kam es zu einem Angriff!

Wie in der Instagram-Story von Kumpel Stephen Dürr (49) zu sehen ist, stürmt ein schwarz maskierter Mann die Bühne und klatscht Eric eine Torte ins Gesicht! Der Bauer sucht Frau-Star Patrick Romer (28), der neben dem Modedesigner stand, konnte dem Kuchenangriff gerade noch ausweichen. Stephen kommentiert das Geschehen in seiner Story, aber scheint unsicher, wie die Lage einzuordnen ist: "Die Polizei ist jetzt gekommen und keiner weiß, ob das hier alles fake ist für die Show B:REAL, die hier auch parallel gedreht wird, oder ob es hier wirklich einen Eklat gegeben hat." Die Show wurde nach dem Zwischenfall abgebrochen.

Eric selbst meldete sich ebenfalls via Instagram-Story bei seinen Fans. "Bin nach Hause gefahren... Entschuldigung an alle meine Gäste und Sponsoren. Ich hatte mir so viel Mühe gegeben", schreibt der Reality-TV-Star. Die Attacke scheint nicht spurlos an dem 35-Jährigen vorbeizugehen: "Ich brauche gerade ein bisschen Ruhe, um die Eindrücke zu verarbeiten."

Anzeige

AEDT / ActionPress Eric Sindermann, Februar 2022

Anzeige

RTL Stephen Dürr im Sommerhaus

Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image Eric Sindermann, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de