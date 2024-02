Wegen Charles' Diagnose: Prinz Harry ist in London gelandet!

Er ist wieder im Lande. Die besorgniserregenden Nachrichten um die Gesundheit von König Charles (75) häufen sich. Nachdem das britische Staatsoberhaupt wegen einer vergrößerten Prostata operiert worden war, wurde Krebs bei ihm diagnostiziert. Die Sorge um den Royal ist groß. Seine Familie und auch Sohnemann Prinz Harry (39) möchte ihm in dieser Zeit beistehen – er entschied sich umgehend ins Vereinigte Königreich zu reisen. Harry ist in London endlich angekommen!

Schon bald wird der jüngere Bruder von Prinz William (41) an Charles' Seite sein. Nachdem Harry gestern Abend in Los Angeles in den Flieger gestiegen war, landete er Daily Mail zufolge elf Stunden später vor wenigen Stunden am Flughafen London-Heathrow. Man gehe davon aus, dass er sich bereits auf dem Weg zu seinem Vater ins Clarence House befinde.

Einige royale Fans haben die Hoffnung, dass der gesundheitliche Zustand den familiären Zwist innerhalb des Königshauses lindern könnte. Zusammenhalt wäre in der aktuellen Zeit wichtiger als je zuvor. Laut Page Six sollen William und Harry seit der Diagnose zwar noch nicht miteinander gesprochen haben, doch die erschütternde Neuigkeit könnte die zerstrittenen Brüder zu einem Waffenstillstand zwingen.

Anzeige

Getty Images König Charles im September 2023

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Oktober 2023

Anzeige

Getty Images König Charles und sein Sohn Prinz Harry, 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de