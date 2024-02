Wer steckt hinter dem Torten-Angriff auf Eric Sindermann?

War alles echt? Eigentlich wollte Eric Sindermann (35) am Montagabend nur seine neue Kollektion den aufgeregten Fans präsentieren – doch ein Kuchenangriff überschattete das Event. Dem selbst ernannten Modekönig wurde vor den entsetzten Augen des Publikums eine Torte ins Gesicht geklatscht! Bisher ist nicht klar, ob es sich um eine Inszenierung oder um einen tätlichen Angriff handelt. Für Patrick Romer (28) scheint die Sache aber glasklar zu sein und er nennt sogar den mutmaßlichen Täter!

In seiner Instagram-Story bezieht der Hobbybauer Stellung zu dem Vorfall: "Das war von Erics neuer Freundin, der Ex-Freund. Von der Desiree, der Ex-Freund. Die Polizei war dann auch da und hat ermittelt. […] Ich komme nicht darauf klar!" Für Patrick steht fest: "Das mit der Torte war nicht fake!" Auch seine neue Freundin Annelie meldet sich schockiert zu Wort: "Das geht gar nicht. Das war richtig gefährlich."

Eric selbst äußerte sich bisher nicht zu den Hintergründen der Attacke. "Ich brauche gerade ein bisschen Ruhe, um die Eindrücke zu verarbeiten", teilte er den Fans aber in seiner Instagram-Story mit. Seit Ende vergangenen Jahres sind er und das Erotik-Model Desiree Hansen ein Paar. "Sie gibt mir, was keine andere zuvor konnte", hatte Eric kürzlich noch via Instagram von seiner neuen Freundin geschwärmt.

Promiflash Patrick Romer und seine Freundin Annelie Henze auf einer Fashionshow in Berlin, 2024

RTL II Eric Sindermann, "B:Real"-Star

ActionPress Desiree Hansen und Eric Sindermann

