Nach Pleiten: Jana-Maria Herz will neue Bachelorette werden

Sie hat noch einiges vor! Bis vor Kurzem sah man Jana-Maria Herz (31) noch in dem Reality-TV-Format Temptation Island V.I.P.: Dort testete sie mit ihrem Partner Umut Tekin (26) ihre Treue – doch sie scheiterten. Umut fand schnell Gefallen an der Verführerin Emma Fernlund. Noch vor laufenden Kameras betrog er Jana und kam schlussendlich sogar mit Emma zusammen. Nun möchte auch Jana ihre große Liebe finden – und zwar als Bachelorette!

Das verrät die 31-Jährige jetzt in einem Interview mit Promiflash. "Ich würde mich ja am liebsten für die nächste Bachelorette bewerben. Das wäre mein Traum. Dort hätte ich ja auch mehr Auswahl an Männern", gesteht sie. So hoffe Jana in dem Format auf Singles zu treffen, die ebenfalls "etwas Festes" suchen und nicht nur auf "Fame" aus sind. Aber auch von Are You The One? sei sie nicht abgeneigt. "Ich bin noch nicht fertig mit den Dating-Formaten. Ich liebe es einfach. Ich suche ja auch danach. Ich möchte irgendwann den perfekten Mann für mich gefunden haben", so Jana.

Erfahrung im Rosenkosmos hat die Unternehmerin bereits allemal: Im Frühjahr 2022 nahm sie an dem Format Der Bachelor teil. Dort kämpfte Jana um das Herz von Rosenkavalier Dominik Stuckmann (31) und schaffte es sogar bis ins Finale. Schlussendlich entschied sich Dominik aber für ihre Kontrahentin Anna Rossow (35), mit der er bis heute zusammen ist. Kurz darauf suchte Jana in dem Spin-off Bachelor in Paradise die große Liebe und traf dort auf ihren heutigen Ex Umut.

RTL / René Lohse Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Reality-TV-Bekanntheit

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Jana-Maria Herz in der achten Bachelor-Folge

