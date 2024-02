Entwarnung? König Charles' Krebsdiagnose wurde früh erkannt

Er scheint eindeutig mehr als der Rest der Welt zu wissen. Am Montag hatte der britische Palast verkündet, dass das Staatsoberhaupt König Charles III. (75) an Krebs erkrankt ist. Weitere Details zu seiner Diagnose wurden nicht geteilt, doch es wird berichtet, dass es dem Monarchen den Umständen entsprechend gut gehen soll. Der Vater von Prinz William (41) und Prinz Harry (39) könne ein wenig aufatmen, wie Rishi Sunak (43) schildert. Denn laut ihm wurde der Krebs bei Charles früh erkannt.

Der britische Premierminister meldete sich zu den Nachrichten zu Wort. Im Hörfunkprogramm BBC Radio 5 Live sagte der Politiker: "Natürlich sind wir, wie alle anderen auch, schockiert und traurig, und all unsere Gedanken sind bei ihm und seiner Familie. Glücklicherweise wurde die Krankheit früh erkannt." Rishi gab zudem Einblicke, wie seine Zusammenarbeit mit Charles künftig aussehen werde: "Ich stehe wie immer in regelmäßigem Kontakt mit ihm und das wird auch so bleiben."

Der 75-Jährige soll weitestgehend seinen Pflichten wie gewohnt nachgehen. Allerdings wird Charles in dieser Zeit von den anderen Royals in seiner Familie unterstützt. Einige Insider schilderten gegenüber Mirror, dass Königin Camilla (76) und William ihr Arbeitspensum steigern werden.

Anzeige

Getty Images Rishi Sunak, britischer Premierminister

Anzeige

Getty Images König Charles und Premierminister Rishi Sunak

Anzeige

Getty Images Prinz William im November 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de