König Charles III. soll es trotz Krebsdiagnose gut gehen

Er scheint sich damit abgefunden zu haben. Am Montag hatte der britische Palast das Statement veröffentlicht, dass König Charles (75) an Krebs erkrankt ist. Viele Details zum Zustand des Staatsoberhaupts sind nicht bekannt. Am Dienstag wurde der Royal im Auto auf dem Weg nach Sandringham gesichtet, wo er sogar ein Lächeln für die Fotografen parat hatte. Und tatsächlich: Charles soll es trotz der Diagnose relativ gut gehen!

Insider schildern gegenüber Daily Mail, dass der 75-Jährige gut mit der Nachricht umgehe, dass er Krebs habe: "Wenn man nicht wüsste, was los ist, hätte man keine Ahnung, dass er überhaupt erkrankt ist." Laut diesen Quellen soll Charles damit "großartig zurechtkommen". Der Regent soll sich nach einer Behandlung auf dem royalen Landsitz in Sandringham erholen – Charles' Ehefrau Camilla (76) ist mit an seiner Seite.

Neben Camilla sind auch andere Familienmitglieder sehr darum bemüht, für Charles da zu sein. Prinz Harry (39) landete gestern in London, um sich persönlich nach dem Wohlbefinden seines Vaters zu erkundigen. Mirror berichtet, dass der 39-Jährige viel Zeit in seiner Heimat verbringen werde, "damit er seinem Vater körperlich beistehen kann".

Getty Images Königin Camilla und König Charles, 2024

Getty Images König Charles III. vorm Krankenhaus in London, Januar 2024

Getty Images Prinz Harry im Mai 2019

