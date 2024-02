Familienzuwachs: Stefan Effenberg ist erneut Opa geworden!

Er begrüßt ein neues Mitglied in seiner Familie! Stefan Effenberg (55) ist seit 2004 mit Claudia Effenberg (58) verheiratet. Vor der Ehe mit der Designerin war der ehemalige Fußballprofi mit Martina liiert, mit der er zwei gemeinsame Kinder und eine Adoptivtochter hat. Diese machte den Ex-FC Bayern-Kicker im April 2012 erstmals zum Großvater. Jetzt ist es wieder so weit: Stefan ist wieder Opa geworden!

Die tollen Neuigkeiten verriet Effes Frau Claudia im RTL-Interview. "Ein kleines Mädchen und sie ist so wunderschön", schwärmte die 58-Jährige. Stefan sei "so stolz" – und das zu Recht! Denn für ihn ist es inzwischen das vierte Enkelkind. Claudia erzählte, dass Stefans Sohnemann Etienne der Vater der Kleinen sei. Opa Stefan sei total vernarrt in seine Enkeltochter: "Er würde am liebsten jetzt den ganzen Tag im Wald rumfahren mit dem Kinderwagen [und] dieses kleine Mädchen betüddeln".

Adoptivtochter Nastassja hat inzwischen zwei Kinder. Stefans Tochter Ann-Kathrin wurde 2020 erstmals Mutter – sie brachte einen Jungen auf die Welt. Wie das Baby von Etienne heißt, behielt Claudia für sich. Was meint ihr, werden Stefan und seine Frau verraten, welchen Namen ihre Enkeltochter trägt? Stimmt unten in der Umfrage ab.

Instagram / claudiaeffenberg Claudia und Stefan Effenberg im Juli 2021

Instagram / claudiaeffenberg Claudia und Stefan Effenberg, 2023

Getty Images Stefan und Claudia Effenberg im März 2017 in München

