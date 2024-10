Schicksalsschlag machte Claudia Effenbergs Ehe harmonischer

Das vergangene Jahr war für Claudia Effenberg (59) kein leichtes: Das Ex-Model hatte gleich mit mehreren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, unter anderem mit einer gefährlichen Lungenembolie kurz vor Weihnachten. "Ich weiß das Leben seitdem ganz neu zu schätzen", plauderte sie nun gegenüber Bild aus. Auch auf ihre Ehe zu Ex-Fußballspieler Stefan Effenberg (56) habe der Einschnitt einen Effekt gehabt. "Nie waren wir inniger und liebevoller miteinander als seit vergangenem Dezember. [...] Ich erkenne meinen eigenen Mann manchmal kaum wieder", freute sich Claudia.

Am dritten Advent erlitt sie die Embolie. "Mein Mann Stefan fand mich bewusstlos im Flur liegen und rief sofort den Notarzt. Er hat mir das Leben gerettet", erinnerte sich die Schmuckdesignerin. Nach dem medizinischen Notfall sei der einstige FC-Bayern-München-Star besonders besorgt um seine Liebste gewesen. "Wenn ich in den ersten zwei Monaten nach der Lungenembolie mal fünf Minuten auf der Toilette oder im Bad war, klopfte Stefan an die Tür und hat gefragt, ob alles in Ordnung sei", erzählte Claudia und lachte: "Da ist er aber Gott sei Dank auch wieder entspannter geworden."

Noch eine weitere Sache hat sich seit dem Vorfall verändert: Claudias Bezug zu ihrem Körper und ihrer Ernährung. "Seit der Lungenembolie habe ich nicht mehr das Gefühl, ständig essen zu müssen. Süßes mag ich überhaupt nicht mehr", berichtete sie. Seither seien die Pfunde nur so gepurzelt – die Society-Lady sei nun rund zehn Kilogramm leichter und fühle sich sehr wohl.

Instagram / claudiaeffenberg Claudia und Stefan Effenberg im August 2024

Instagram / /claudiaeffenberg Claudia Effenberg

