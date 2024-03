Claudia Effenberg will ihren Mann in den Dschungel schicken!

Das Dschungelcamp war nichts für Claudia Effenberg (58), aber vielleicht ist Down Under was für ihren Mann? Die Designerin erklärt nun, dass sie ihren Gatten Stefan Effenberg (55) gerne mal im Dschungelcamp als Teilnehmer sehen würde – wenn auch nur, damit er ihre Erlebnisse nachempfinden kann. Beim “Mates Date – Doing The Lit Social Media Shit”-Event gibt die TV-Bekanntheit gegenüber Promiflash aber lachend zu: “Nach zwei Stunden wäre mein Mann draußen. Nach höchstens zwei Stunden.” Vielleicht wird der ehemalige Fußballer die Chance dennoch ergreifen, die Dschungelkrone zu tragen. Immerhin seien es ja laut seinen eigenen Worten “nur zwei Wochen an der frischen Luft”, wie Claudia ihn zitiert.

Das Dschungelcamp brachte Claudia an ihre Grenzen. Im Gespräch mit Promiflash erzählt die Designerin aber, dass sie dennoch kurz mit dem Gedanken gespielt hat, sich noch mal für die Show zu bewerben. Immerhin soll eine All-Star-Staffel in Arbeit sein. Ein Plausch mit ihrem Ehemann hätte sie fast dazu gebracht, dem Ganzen noch eine Chance zu geben. Letztendlich überwiegen aber dann doch die unangenehmen Erinnerungen. “Diese Spinnen und diese ganze Kacke da, die ich da erlebt habe. Und dieses Plumpsklo! Ich möchte meinen Mann ja gerne mal auf dem Plumpsklo sehen”, witzelt die Society-Lady.

Claudia hat mit dem Dschungelcamp für sich selbst allem Anschein nach schon abgeschlossen. Dass sie selbst sogar den sechsten Platz belegte, scheint dem Reality-TV-Star eine erneute Teilnahme allerdings nicht schmackhafter zu machen. “Ich hab immer gesagt, ich gehe nie wieder ins Dschungelcamp. Ich hab so die Schnauze voll”, stellt Claudia gegenüber Promiflash klar.

Instagram / claudiaeffenberg Claudia Effenberg, Februar 2024

Instagram / /claudiaeffenberg Claudia Effenberg

