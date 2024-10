Hat Verena Kerth Claudia Effenbergs Mann Stefan angebaggert?

Dass Claudia Effenberg (59) auf ihre ehemalige Dschungelcamp-Mitstreiterin Verena Kerth (43) nicht gut zu sprechen ist, ist kein Geheimnis. Nun erzählt Claudia zum ersten Mal in der Sendung "Promi Big Brother – Die Late Night Show" im Vorgespräch mit den Moderatoren Melissa Khalaj (35) und Jochen Bendel (56) den Grund dafür. So soll Verena nach der Trennung von Oliver Kahn (55) versucht haben, Stefan Effenberg (56) anzubaggern – und das, obwohl er mit Claudia zusammen war.

Die Situation soll sich laut Claudia ereignet haben, als sie mit ihrem Mann ein Restaurant besuchte. Gegen halb elf abends habe ihr Mann eine Nachricht von Verena bekommen. In dieser stand: "Ich bin zu Hause und fühle mich so allein. Hast du Lust, ein Glas Wein zu trinken?" Stefan habe seiner Frau sofort das Handy gegeben und ihr den Text gezeigt. Claudia soll Verena gleich darauf angesprochen und in einer Sprachnachricht nachgefragt haben, was das Ganze soll. Daraufhin soll sich die Blondine herausgeredet haben mit der Aussage, sie wisse ja, dass die beiden immer zusammen seien, weshalb die Einladung zum Weintrinken beiden gegolten habe. Claudia fragte daraufhin, weshalb Verena sie dann nicht angeschrieben habe. Immerhin hätte sie ja auch ihre Nummer gehabt.

Ereignet haben soll sich der Vorfall 2008, kurz nachdem sich Oliver und Verena getrennt hatten. Die beiden führten von 2003 bis 2008 eine Beziehung. Seit 2004 sind Stefan und Claudia miteinander verheiratet. Als Verena den Promi Big Brother-Container verlassen musste und zu den Moderatoren und Claudia hinzustieß, fiel über den Grund für die unterschwellige Feindschaft der beiden kein Wort mehr. Als Verena sich verabschiedete, fragte Melissa: "Und ist das Kriegsbeil jetzt begraben?" Claudia bejahte und Verena fügte hinzu: "Von mir aus sehr gerne." Dann umarmten die beiden Frauen sich.

Joyn / Benedikt Müller Verena Kerth, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Getty Images Stefan und Claudia Effenberg im Juni 2015

