GZSZ-Star Nina Ensmann ist zum ersten Mal Mama geworden

Nina Ensmann schwelgt im absoluten Babyglück! In der Vorabendserie GZSZ spielt sie die Rolle der Jessica Reichelt. Ihre Fans müssen allerdings rund ein Jahr auf die Schauspielerin verzichten, denn im September 2023 hatte Nina bekannt gegeben, dass sie zum ersten Mal Mutter wird. Gemeinsam mit ihrem Partner Marc Demmig erwartet sie einen kleinen Jungen. Diesen dürfen die beiden nun endlich in die Arme schließen: Ninas Sohn ist auf der Welt!

"Wir sind überwältigt von so viel Liebe und Glück. Unser Baby ist das größte und schönste Geschenk, das wir uns vorstellen können", schwärmt die frischgebackene Mama im Interview mit RTL. In einem Instagram-Video zeigt Nina stolz, wie ihr Partner mit dem gemeinsamen Sohn die Klinik verlässt. Dazu schreibt sie: "In diesem Moment bin ich so voller Stolz und Liebe, wie ich es mir nie hätte vorstellen können. Marc, mein starker Fels, geht den #prouddaddywalk mit unserem kleinen Nugget aus dem Krankenhaus. Mein Herz ist voller Dankbarkeit." Den Namen ihres Sohnes haben die beiden bislang noch nicht verraten.

Wenige Wochen vor der Entbindung hatte sich die Blondine tiefenentspannt gezeigt. "Ich habe das Wunder der Geburt, mit allem, was dazu gehört, ja noch nie erlebt. Man sollte meinen, dass mich der Gedanke nervös macht. [...] Aber scheinbar machen die Hormone einen richtig guten Job, denn ich bin total ausgeglichen und wenn überhaupt, dann nur positiv aufgeregt", erklärte sie. Ein Geburtsvorbereitungskurs habe Nina auf die Zeit mit ihrem Baby eingestimmt.

Marc Demmig und Nina Ensmann im November 2023

Nina Ensmanns Partner Marc Demmig

Nina Ensmann, GZSZ-Star

