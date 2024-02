Nippelblitzer auf "Dune"-Premiere: Florence Pugh steht dazu!

Florence Pugh (28) steht zu sich und ihrem Körper! Die Schauspielerin wurde bekannt durch ihre Rolle in dem Horrorfilm "Midsommar" und spielt seither an der Seite von Hollywood-Größen wie Emma Watson (33) oder Timothée Chalamet (28). Nicht nur wegen ihrer Filme macht sie von sich reden – auch mit ihren gewagten Outfits polarisiert die Blondine. Auf der Premiere von Dune: Part Two zeigt sich Florence erneut ohne BH auf dem roten Teppich und möchte damit ein Zeichen setzen!

In einem figurbetonten, weißen Kleid posiert die Schauspielerin stolz auf dem roten Teppich. Unter ihrem Kleid trägt sie bewusst keinen BH: Sie sei genervt von der Doppelmoral, die von Frauen verlangt, ihre Brüste zu bedecken, während Männer ohne Hemd herumlaufen können. "Leider ist die Angst vor dem menschlichen Körper so groß geworden, dass wir nicht einmal mehr meine zwei kleinen, süßen Nippel hinter Stoff auf eine Weise betrachten können, die nicht sexuell ist", erklärte Florence in einem vorausgegangenen Interview mit Elle.

Schon im Juli 2022 wurde sie für das Tragen eines durchsichtigen Kleides bei der Valentino-Modenschau in Rom heftig kritisiert. Vor allem erreichten sie fiese Kommentare bezüglich der Größe ihrer Brüste: Für viele Männer sei die Schauspielerin zu flachbrüstig. Damals verteidigte sie sich auf Instagram gegen die Kritik: "Es ist interessant zu beobachten, wie leicht es für Männer ist, den Körper einer Frau völlig zu zerstören, öffentlich und stolz, für jeden sichtbar."

Anzeige

Getty Images Florence Pugh, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Florence Pugh bei den AFI-Awards 2024

Anzeige

ActionPress Collage: Florence Pugh, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de