Selbstbewusst! Florence Pugh posiert in transparentem Kleid

Florence Pugh (26) lässt tief blicken. Bereits in der Vergangenheit zeigte sich die Schauspielerin mutig und experimentierfreudig, wenn es um ihren Look geht. So opferte die Freundin von Zach Braff (47) für eine Rolle sogar einige Zentimeter ihrer langen Wallemähne. Anfang des Jahres überraschte der Filmstar mit seiner blondierten Haarpracht. Aber auch in Sachen Mode ist Florence mutig – bei einer Fashion Show zeigte sich jetzt ohne BH im transparenten Kleid.

Bei der Modenschau des Designerlabels Valentino (90) in Rom präsentierte die 26-Jährige sich in einem pinkfarbenen Traum aus Tüll. Mit ihrem Dress zog die "Little Women"-Darstellerin alle Blicke auf sich – durch die Transparenz des Stoffes waren ihre Brüste deutlich zu erkennen. Einen BH trug Florence nicht. Der Schauspielerin scheint es offenbar nicht an Selbstbewusstsein zu fehlen.

Neben der gebürtigen Britin bezauberte auch Anne Hathaway (39) mit ihrem Outfit auf dem Red Carpet. Die "Plötzlich Prinzessin"-Darstellerin wählte ebenfalls einen Look in Pink. Der Hollywoodstar verzauberte die Fotografen in einem mit Pailletten besetzten Minikleid und pinken Plateauschuhen.

ActionPress Collage: Florence Pugh bei der Fashion Show von Valentino

Getty Images Florence Pugh, Filmstar

ActionPress Anne Hathaway bei der Fashion Show von Valentino, 2022

