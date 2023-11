Auch mit 91 Jahren: Richard Lugner ist noch liebeshungrig

Richard Lugner (91) kann es einfach nicht lassen! In den vergangenen Jahrzehnten sah die Öffentlichkeit schon zahlreiche Frauen an der Seite des Baulöwen kommen und gehen. Die Damen waren immer wesentlich jünger und trugen tierische Kosenamen wie Spatzi, Käfer, Kolibri oder Bambi. Die Beziehungen dauerten mal kürzer, mal länger – manche mündeten in eine Verlobung, manche sogar in eine Ehe. Aktuell ist er Single – doch Richard träumt noch immer von der großen Liebe!

"Man muss aktiv leben – auch in der Liebe! Und ich bin noch sehr gern aktiv unterwegs und will wirklich mit jemandem zusammen sein", erklärt er Bild. Richards Herzenswunsch sei demnach eine passende Partnerin, mit der er zusammenleben wolle – doch der 91-Jährige hat natürlich auch Ansprüche! "Sie sollte schon 45 oder aufwärts sein. Sie sollte ein bisschen Erfahrungen im Handel haben, damit ich sie in der Firma einsetzen kann." Äußerlich hat Mörtel seine Erwartung jedoch zurückgeschraubt. "Ein attraktives Äußeres ist kein Muss, aber auch kein Nachteil. Klein, groß, Hautfarbe – egal", betont der Unternehmer.

Nur eine Sache kann sich der Casanova, der seit der Trennung von Simone Reiländer an Weihnachten 2021 solo ist, gar nicht vorstellen: eine Fernbeziehung! "Das funktioniert nicht. Sie muss ungefähr eine halbe Stunde von meinem Wohnsitz oder von meinem Büro entfernt wohnen", stellt Richard klar.

Anzeige

ActionPress Richard Lugner mit seinen zahlreichen Ex-Freundinnen, Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Richard Lugner, TV-Star

Anzeige

Starpix/ Alexander TUMA Simone Reiländer und Richard Lugner bei ihrer Verlobung im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de