Too much? Larissa will Bachelor Dennis' "Ego kleintrampeln"

Geht sie zu weit? In der vierten Folge von Die Bachelors sorgen nicht nur romantische Momente der Rosenkavaliere Dennis Gries und Sebastian Klaus für Highlights, auch einige Zickereien stehen mal wieder im Mittelpunkt des Geschehens. Doch in der Nacht der Rosen wird es noch mal anders wild – wovon die Casanovas noch gar keine Ahnung haben: Bachelors-Kandidatin Larissa plant nämlich einen kleinen Rachefeldzug gegen Dennis!

Während sich die 30-Jährige eigentlich voll und ganz auf Junggeselle Sebastian fokussiert hat, ist sie in der Nacht der Rosen erstaunlich viel bei Dennis. Und dieser sieht seine Chance und flirtet sie ein wenig an. Doch das passt der Versicherungskauffrau wohl gar nicht. Zusammen mit Laura zieht sie sich in einen vermeintlich unbeobachteten Moment zurück und teilt ordentlich gegen den Fitnesscoach aus. "Alter, hat mich der Dennis da gerade angeflirtet? Was war das denn?", gibt sie sich pikiert. Vor allem, dass er sie "angegafft habe", hat sie schockiert. "Der fordert mich heraus. Dem will ich so richtig sein Ego klein trampeln", erzählt sie Laura in einem Off-Cam-Moment.

Für die Fans auf X geht dieser Seitenhieb zu weit – sie sind regelrecht schockiert von Larissas Aussage! "Die Giftpfeile fliegen. Treffen aber eher die Schützin", "Das Konzept von 'Mikrofonen' ist den beiden blonden Damen unbekannt, oder?" und "Larissa lässt einfach nicht jeden (an sich) ran. Sebastian, fühle dich gefälligst geehrt", kommentieren unter anderem drei User im Netz.

"Die Bachelors" läuft ab dem 17. Januar 2024 immer mittwochs um 20:15 Uhr auf RTL und eine Woche vorher auf RTL+.

Dennis Gries, "Die Bachelors"-Rosenkavalier

Laura und Dennis bei "Die Bachelors"

Sebastian und Larissa bei "Die Bachelors"

