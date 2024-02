Trailer: So emotional wird Dramaserie über Königin Máxima!

Royal-Fans aufgepasst! Die gebürtige Argentinierin Máxima (52) verliebte sich nur wenige Jahre nach der Beendigung ihres Studiums in den niederländischen Kronprinzen Willem-Alexander (56). Inzwischen sind die beiden seit mehr als 20 Jahren verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Bevor die Wirtschaftswissenschaftlerin zu Königin Máxima der Niederlande wurde, musste sie viele Hindernisse überwinden. Nun erscheint eine Serie über ihre Lebensgeschichte und ihre prägendsten Ereignisse.

Auf YouTube können Fans bereits einen ersten Einblick in die sechsteilige Miniserie "Máxima" gewinnen, die am 20. April auf der niederländischen Plattform Videoland erscheinen wird. Die Dramaserie beschäftigt sich mit den Höhen und Tiefen von Máximas Lebensweg und beleuchtet die wichtigsten Ereignisse im Leben der Königin. "Mein Vater sagte mir immer, ich müsse nach den Sternen greifen", ist zu Beginn des Trailers Máximas Stimme zu hören. Der Clip zeigt, wie schon in frühester Kindheit Erwartungen an sie gestellt worden waren und sie immer versucht hatte, über sich hinauszuwachsen.

Laut Millstreet Films wird die Handlung der Serie aus der Perspektive der Königin erzählt. Auch Máxima und Willem-Alexanders Liebesgeschichte soll ein Hauptbestandteil sein. Im Vordergrund stehe jedoch ihre "Entschlossenheit und ihr Ehrgeiz sowie ihr Kampf um die Balance zwischen der Loyalität zu ihrer Familie und ihrer eigenen Identität."

Getty Images König Willem-Alexander und Königin Máxima

Getty Images Königin Máxima bei ihrer Ankunft in Casablanca, März 2023

Getty Images Königin Máxima in Marokko im März 2023

