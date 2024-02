Daneben? Prinz William scherzt über kranke Royal-Familie

Ob das wirklich so lustig war? Prinz William (41) hat aktuell eine anstrengende Phase. Während seine Frau Prinzessin Kate (42) sich immer noch von ihrer Bauch-OP erholt, machte sein Vater König Charles (75) seine Krebserkrankung öffentlich. Für den Thronfolger bedeutet das nun doppelt so viel Arbeit, denn er muss die kranken Royals mit vertreten. Doch offenbar versucht er der Situation mit Humor zu begegnen: In einer Rede macht William einen Scherz über seine erkrankte Familie.

In seiner Rede auf der Gala der Londoner Luftrettung zeigt sich William guter Dinge und witzelt sogar, froh zu sein, mal wieder rauszukommen. "Man kann sagen, dass die letzten Wochen eher 'medizinisch' geprägt waren. Also dachte ich, ich komme zu einer Veranstaltung der Luftrettung, um dem Ganzen zu entfliehen", beginnt der 41-Jährige laut The Mirror verschmitzt. Aber fast so schnell wird er wieder ernst: "Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich auch für die freundlichen Nachrichten für Catherine und meinen Vater zu bedanken, besonders in den letzten Tagen. Das bedeutet uns allen sehr viel."

Auch wenn William nun mehr im Namen seines Vaters machen wird, soll er nicht alle von Charles Aufgaben übernehmen. "Prinz William, so wurde mir gesagt, soll möglicherweise einige der Pflichten von König Charles übernehmen oder den König in seinem Namen vertreten, aber sicher nicht alle", betonte der GB News-Journalist Cameron Walker. An seiner Stelle können ebenfalls Prinzessin Anne (73) und Königin Camilla (76) einspringen.

