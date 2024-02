Fake? Leonie sammelt bei Bachelor Sebastian Minuspunkte

Hatte sie hierbei Hintergedanken? In der vierten Folge von Die Bachelors geht es zur Sache! Beim Einzeldate mit Larissa fällt bei Sebastian Klaus der erste Kuss. Aber auch Dennis Gries nutzt seine Chance: Beim Baden mit Nadja knutscht er bereits zum zweiten Mal. Auch in der Ladys-Villa wird die Stimmung immer angespannter. Besonders einer Kandidatin macht der Konkurrenzkampf scheinbar zu schaffen: Schießt sich Leonie mit dieser Aussage bei Sebastian ins Aus?

Bei der Nacht der Rosen sucht Bachelor Sebastian das Gespräch zur Kandidatin Leonie. Direkt warnt diese den Hamburger vor den anderen Frauen. Viele wären nicht da, um die Bachelors kennenzulernen, sondern hätten andere Intentionen. Der Bachelor zeigt sich sichtlich verunsichert. Im Einzelinterview äußert der 35-Jährige weitere Bedenken: "Ich glaube, sie wollte damit beweisen, dass sie eine der wenigen ist, die wirklich ernsthaftes Interesse hat." Er vermutet, dass sie sich damit selbst in den Vordergrund drängen wollte. "Das fühlt sich nicht richtig an, wenn jemand so etwas macht", urteilt der Bachelor. Trotzdem will er der Sache auf den Grund gehen.

Im Interview verrät Leonie weitere Details. "Ich kann auch sagen, dass es da um Larissa geht", macht sie deutlich. Scheinbar habe Larissa nach dem Kuss mit Sebastian Interesse an seinem Mitstreiter Dennis geäußert. Beweise dafür hat die Brautstylistin jedoch nicht: "Diese Sätze fallen off-cam oder wenn wir im Bus sind."

RTL Sebastian und Larissa bei "Die Bachelors"

Die Bachelors, RTL Leonie, Kandidatin bei Die Bachelors 2024

RTL Sebastian und Leonie bei "Die Bachelors"

