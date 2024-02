"Glück": Nicola schwärmt von BFF Selena Gomez' neuer Liebe

Sie hat ihre Unterstützung. Während es in den vergangenen Jahren beruflich kaum besser für Selena Gomez (31) hätte laufen könnte, war das privat lange nicht der Fall. Zumindest bis vor Kurzem: Denn da ließ sie die Welt an ihrem persönlichen Glück teilhaben. Kein Geringerer als Benny Blanco (35) ist der neue Mann an ihrer Seite. Und nicht nur die Musikerin selbst scheint seit der Bekanntgabe überglücklich zu sein: Auch ihre BFF Nicola Peltz befürwortet Selenas Beziehung.

Bei der Premiere ihres neuen Films in Los Angeles kommt die 29-Jährige gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus, als sie nach der Beziehung gefragt wird. Gegenüber Entertainment Tonight erzählt sie: "Sie sind unglaublich. Wie viel Glück haben wir, dass wir diese tollen Köche gefunden haben? Ich dachte: 'Ja, das haben wir gut gemacht.'" Dabei macht Nicola (29) nicht nur auf die Kochkünste ihres eigenen Gatten Brooklyn Beckham (24) aufmerksam, sondern lobt auch Selenas Liebsten Benny für dessen bisher unentdeckte Talente in der Küche.

Während Nicola das neue Glück ihrer besten Freundin gebührend feiert, könnte auch sie selbst kaum glücklicher sein. Immer wieder teilen sie und Brooklyn ihre Liebe mit der Öffentlichkeit – und das nicht nur mit Worten. Denn laut Mirror sollen inzwischen um die 70 Tattoos auf dem Körper des Beckham-Spross seiner Liebsten gewidmet sein.

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez, Musiker

Getty Images Nicola Peltz, Model

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, 2023

