In einer "Saltburn"-Szene fühlte sich Barry Keoghan "ekelig"

Dabei wurde sogar dem Protagonisten anders. "Saltburn" ist aktuell in aller Munde. Der Thriller sorgte bei einigen Zuschauern wegen seiner kontroversen und leicht verstörenden Szenen für offene Münder. Dennoch werden vor allem die Hauptdarsteller Barry Keoghan (31) und Jacob Elordi (26) für ihre Performances gefeiert.Für Barry waren jedoch einige Sequenzen alles andere als einfach. Bei einer fühlte er sich sogar sehr unwohl.

In der Show "Hot Ones" verrät Barry nun, welche Szene in "Saltburn" ihn besonders herausforderte. "Ich hatte Sex mit einem Grab in 'Saltburn'... Ich sollte mich untersuchen lassen", witzelt der Ire. Aber er schätzt es sehr, wenn eine Rolle ihn aus seiner Komfortzone hole und ihn an seine Grenzen bringe – und diese habe das auf die Spitze getrieben. "Es gibt Momente am Set und in Filmen, wo man die Kamera aus den Augen verliert und dieses ekelhafte Gefühl bekommt, weil man so intensiv dabei ist", erklärt der Schauspieler.

Womit Barry jedoch kein Problem hat, ist, sich vor der Kamera auszuziehen. Dass er in der abschließenden Sequenz nackt durch das pompöse Anwesen tanzt, habe ihm sogar richtig Spaß gemacht. "Ich schäme mich überhaupt nicht. Ich habe es geliebt", schwärmte er im Interview mit TMZ. Während des Drehs habe er vollkommen abgeschaltet und sich nur auf den Moment konzentriert.

Getty Images Barry Keoghan und Jacob Elordi, Co-Stars in "Saltburn"

Getty Images Barry Keoghan bei den Critics Choice Awards 2024

Getty Images Barry Keoghan auf der Premiere von "Masters Of The Air"

