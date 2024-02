Romanze bei Mike und Leyla? Kim Virginia glaubt nicht dran

Läuft da was? Seit rund zwei Wochen tummeln sich im Dschungelcamp wieder allerlei Stars und Sternchen. Neben zahlreichen Ekelprüfungen unterhielt vor allem die aufblühende Romanze zwischen Mike Heiter (31) und Leyla Lahouar (27) die Zuschauer. Eine Camperin hatte daran allerdings gar keinen Spaß: Kim Virginia Hartung (28), die zuvor mit dem einstigen Love Island-Hottie angebandelt hatte, beobachtete die Turtelei der beiden Realitystars mit Argusaugen. Nach ihrem Auszug haben Leyla und Mike nun freie Bahn. Im Promiflash-Interview plaudert Kim aus, ob sie befürchtet, dass zwischen den beiden etwas laufen wird.

Gegenüber Promiflash erklärt die Influencerin nun, dass sie mit ihrem Ex schon lange abgeschlossen habe: "Schon bevor wir uns hier wiedergesehen haben, war ich durch mit ihm und habe ihm dann auch direkt ein Brett gegeben." Ihrer Meinung nach sei alles, was im Camp zwischen den beiden passiert, inszeniert, um am Ende den Sieg zu holen. "Leyla ist nicht gänzlich Mikes Typ und ich glaube, man sieht auch in der Show, dass er auch ohne meine Anwesenheit nicht wirklich Vollgas gibt", erklärt das Ex-Bachelor-Girl.

Mike zeigte sich nach der Rauswahl erfreut über Kims Auszug: "Schade für sie, aber erleichternd für mich, also für uns", meinte er kurz nach ihrem Exit zu Leyla. Im Dschungeltelefon führte er das dann noch weiter aus: "Jetzt kann ich mehr Spaß mit Leyla haben." Zuvor habe er sich aus Respekt Kim gegenüber noch zurückgehalten.

RTL Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp

RTL Leyla und Mike im Dschungelcamp 2024

RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp

