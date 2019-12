Was ist aus Cyndi Lauper (66) geworden? Die Sängerin gehörte in den 80er-Jahren zu den erfolgreichsten Künstlerinnen ihrer Zeit. Mit Welthits wie "Time After Time", "Girls Just Wanna Have Fun" oder "True Colors" prägte sie die Musikgeschichte – und auch heute werden ihre Lieder noch rauf und runter gespielt. Neben ihrem Gesang fiel die US-Amerikanerin immer mit ihren außergewöhnlichen Looks und ihren Frisuren auf. Doch wie hat sich Cyndis Aussehen über die vergangenen 30 Jahre verändert?

Die einstige Rockgöre ist ihrem Style treu geblieben: Bei öffentlichen Auftritten zeigte sie sich zuletzt immer mit einem grellgelben Irokesen und trendigen Outfits. Beruflich ist die 66-Jährige mittlerweile neben der Musik in den wohltätigen Bereich gegangen: Als Gründerin der Initiative "True Colors United" setzt sie sich seit über zehn Jahren für obdachlose Jugendliche der LGBTQ-Gemeinde ein und veranstaltet jährlich das Benefizkonzert "Home For The Holidays". In diesem Jahr performte sie zusammen mit Stars wie Marilyn Manson (50), Kesha (32) und Henry Rollins ihre alten Songs auf der Bühne.

Ihren letzten Auftritt hatte Cyndi am Donnerstag bei den Billboards Woman In Music in Los Angeles. Die Songwriterin, die im vergangenen Jahr noch selbst für ihren bedeutungsvollen Beitrag in dem Business ausgezeichnet wurde, durfte an diesem Abend Kollegin Billie Eilish (17) den Preis für "Frau des Jahres" überreichen.

Getty Images Sängerin Cyndi Lauper

Getty Images Henry Rollins und Cyndi Lauper beim Benefizkonzert "Home For The Holidays"

Getty Images Billie Eilish und Cyndi Lauper in Los Angeles 2019

