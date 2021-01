Der Auftritt ging wohl daneben! Cyndi Lauper (67) zählte in den 80er-Jahren neben Madonna (62) und Co. zu den weltweit bekanntesten Künstlerinnen der Musikindustrie – und sorgte mit Songs wie "Girls Just Want to Have Fun" und "True Colors" für zahlreiche Ohrwürmer. Auch heute steht die Sängerin noch auf der Bühne und gab nun eine Silvester-Performance – in den Augen zahlreicher Zuschauer war die jedoch alles andere als eine Glanzleistung!

Cyndi trat jetzt beim Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve auf und sang sowohl im Duett mit Broadway-Star Billy Porter (51) als auch alleine ihre alten Hits – in den Augen vieler Fans ließ Cindys Auftritt jedoch zu Wünschen übrig: "Diese Performance von Cyndi Lauper... Kann bitte jemand herkommen und seine Oma abholen?", kommentiert ein Twitter-User die Tanzeinlagen der 67-Jährigen – und auch vom Gesang zeigen sich viele Zuschauer entsetzt: "Wenn 2020 einen Sound hätte, wäre es der von Cyndi Lauper!"

Darüber hinaus kam es bei dem Silvesterauftritt dann noch zu einem kleinen Missgeschick: Noch während die Kameras auf Cyndi gerichtet waren, eilte eine Assistentin zu ihr, um deren Schal abzunehmen – wurde dann jedoch eindringlich von der Musikerin belehrt: "Ich werde gerade gefilmt, ich werde gerade gefilmt!"

Getty Images Cyndi Lauper und Billy Porter, 2020

Getty Images Cyndi Lauper, Sängerin

Getty Images Cyndi Lauper, Musikerin

