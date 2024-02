Die Feuerwehr musste anrücken: Bei Calvin Harris brannte es!

Unschöne Neuigkeiten um Calvin Harris (40). Für den DJ läuft es aktuell eigentlich richtig gut. Seit 2022 ist Adam Richard Wiles, wie Calvin bürgerlich heißt, mit Vick Hope (34) liiert. Im vergangenen Jahr gaben sich die beiden Turteltauben sogar das Jawort. Vor wenigen Wochen gab das Ehepaar dann sein Red-Carpet-Debüt. Doch nun muss Calvin sich mit Ärger herumschlagen. In seinem Haus brannte es!

Wie unter anderem TMZ berichtet, musste am Mittwochabend die Feuerwehr bei Calvin anrücken. Demnach fuhren mehrere Fahrzeuge zum Anwesen des DJs in Los Angeles. Laut Augenzeugen kam aus einem der drei Stockwerke Rauch. Die örtlichen Beamten erklärten dazu, dass die Flammen durch einen elektrischen Fehler entfacht worden seien. Doch die Brandwache konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Calvin soll zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht zu Hause gewesen sein.

Im vergangenen September feierten Calvin und Vick ihre Hochzeit. Laut The Sun sollen sich die beiden unter freiem Himmel in England das Jawort gegeben haben. "Ich verspreche dir, dein Teamkollege, bester Freund und Gefährte fürs Leben zu sein", soll der 39-Jährige in seinem Ehegelübde zu seiner Braut gesagt haben.

