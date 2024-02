Oliver Pochers Show in Las Vegas: Droht ihm eine Geldstrafe?

Heute Abend steht für Oliver Pocher (45) ein ganz besonderer Auftritt an. Nicht nur die NFL-Stars zieht es für den Super Bowl nach Las Vegas – auch der Komiker tritt dort auf! Doch es ist Vorsicht angesagt: In den Vereinigten Staaten läuft in Sachen Comedy einiges anders als hierzulande, das bekommt er nun zu spüren. Diese Witze sollte Olli in Las Vegas lieber stecken lassen!

Große Teile seines "Liebeskasper"-Programms widmet der Entertainer normalerweise seiner Ex Amira (31) und deren angeblicher Affäre mit dem Motivationstrainer Biyon Kattilathu (39). Wie Bild berichtet, gehören zu seinem Repertoire auch recht eindeutige Gesten, die Amira beim Oralsex darstellen sollen. In den USA müssen solche Witze gut überlegt sein – die Konsequenzen reichen von Geldstrafen ab 500 Euro bis hin zum sofortigen Abbruch der ausverkauften Show.

Bevor er in den Flieger nach Las Vegas stieg, ließ er sich jedoch ein weiteres Highlight nicht entgehen. Gemeinsam mit Sandy Meyer-Wölden (40) besuchte Olli am gestrigen Abend den Wiener Opernball und ließ die Gerüchte um ein mögliches Liebes-Comeback des Ex-Paars wieder aufleben.

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher, Mai 2023

Anzeige

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

Anzeige

ActionPress Oliver Pocher mit Sandy Meyer-Wölden, Wiener Opernball 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de