Rihannas Super-Bowl-Performance wird mit Wachsfigur geehrt

Rihanna (35) wird erneut in Wachs verewigt! Die Sängerin hinterließ beim Super Bowl 2023 einen bleibenden Eindruck. Es war ein besonderes Konzert, da sie zuvor seit sieben Jahren nicht mehr aufgetreten war. Nicht nur, dass sie in einem knallroten Overall eine große Show hinlegte – nebenbei enthüllte sie auch ihre zweite Schwangerschaft. Diesem Auftritt soll nun ein Denkmal gesetzt werden: Madame Tussauds widmet Rihanna eine neue Wachsfigur im Look ihrer Super-Bowl-Performance.

Die Figur wird rechtzeitig zum Super Bowl 2024 enthüllt und scheint dabei besonders realistisch zu sein. Bis ins kleinste Detail wurde ihr ikonischer Look umgesetzt – und selbstverständlich darf auch der gut sichtbare Babybauch nicht fehlen. "Rihanna ist nicht nur eine globale Ikone, sondern auch eine Inspiration für Millionen Menschen weltweit", schwärmte der General Manager des Wachsfigurenkabinetts laut E News. Und das ist noch nicht alles: Mit der Figur soll den Besuchern ein "interaktives Erlebnis" geboten werden, bei dem sie ihren Super-Bowl-Auftritt erfahren können.

Vergangenes Jahr machte sich Madame Tussauds schon einmal die Mühe, einen ikonischen Look von Rihanna in Wachs umzusetzen. Fast genau vor einem Jahr und ebenfalls kurz vor dem Super Bowl wurde die Figur enthüllt. Sie zeigt die 35-Jährige in ihrem Outfit bei der Met Gala 2018: ein ausladendes silberfarbenes Kleid mit jeder Menge Glitzersteinen und einer Kopfbedeckung, die einer Mitra ähnelt.

Getty Images Rihanna beim Super Bowl 2023

Getty Images Rihanna beim Super Bowl 2023

MEGA Wachsfigur von Rihanna

