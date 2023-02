Pünktlich zum Super Bowl: Rihanna wird mit Wachsfigur geehrt

Rihanna (34) wird eine große Ehre zuteil! Am kommenden Sonntag ist es endlich so weit: Die "Umbrella"-Interpretin wird in der beliebten Halbzeitshow des Super Bowls 2023 auftreten und ihre Hits zum Besten geben. Für viele Fans der Sängerin handelt es sich dabei um ein langersehntes Comeback der Neu-Mama – immerhin ist es rund sieben Jahre her, dass die Beauty vor so vielen Fans auf einer Bühne performt hatte. Schon vor ihrer Darbietung hat sie nun Grund zu feiern: Bei Madame Tussauds wurde eine neue Wachsfigur von Rihanna enthüllt!

Wie Page Six berichtet, wurde am Mittwoch im Madame-Tussauds-Museum in New York City eine neue Doppelgängerin der 34-Jährigen vorgestellt. Die Figur des berühmten Wachsfigurkabinetts zeigt Rihanna mit einem Outfit, das sie im Jahr 2018 bei der berühmten Met Gala getragen hatte. Ebenso wie ihr pompöses silbernes Kleid samt Bischofshut wurden auch ihr Schmuck und ihre Maniküre nachgebildet. Zuschauer können an der Wachs-Rihanna also die gleichen Ringe und glitzernden Nägel von damals sehen.

Ob sich Rihanna über ihre Doppelgängerin aus Wachs genauso freuen wird, wie auf ihren bevorstehenden Auftritt bei dem diesjährigen NFL-Finale? Bereits vor einigen Tagen hatte sie verraten, wie nervös sie ihre bevorstehende Performance macht. Der Grund: "Die körperliche Herausforderung war definitiv enorm. Aus vielen Gründen natürlich – ich habe das ja auch seit einer Weile nicht mehr gemacht!", hatte sie in einem Interview mit Apple Music zugegeben.

Rihanna auf der Met Gala 2018

Rihannas Wachsfigur in New York City

Rihanna, Februar 2023

