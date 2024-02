Sie ist die Lieblingskandidatin der "Die Bachelors"-Fans!

Die Promiflash-Leser haben gesprochen! In der vierten Folge von Die Bachelors war von Lästereien bis romantischen Momenten alles dabei. Besonders fiel dabei Kandidatin Larissa auf, die nach Dennis' gescheiterten Flirtversuchen drohte, sein Ego zerstören zu wollen. Auch ein romantisches Gruppendate am Strand wurde von Unstimmigkeiten unterbrochen: Sebastians Leonie fühlte sich von Sticheleien der Kandidatin Kim verletzt und schoss danach gegen andere Teilnehmerinnen. Bei so viel Zank ist fragwürdig, wer bei den Zuschauern am besten ankommt. Ihr habt abgestimmt: Sie ist die beliebteste Bachelors-Kandidatin!

Eine aktuelle Promiflash-Umfrage [Stand 9. Februar, 11:00 Uhr] zeigt eine klare Tendenz: Von insgesamt 1.568 Stimmen kann Eva 454 Leser (29 Prozent) für sich begeistern. Damit steht die Architektur-Studentin auf Platz eins des Rankings. Mit 284 Stimmen (18,1 Prozent) belegt die Single-Lady Katja den zweiten Platz vor Leonie mit 196 Votes (12,5 Prozent). Eine vorherige Umfrage konnte die Brautstylistin für sich entscheiden – sie hat also nach ihren Streitereien bei den Bachelors-Fans an Beliebtheit verloren.

Eva scheint mit ihrer ruhigen Art zu gefallen. Auch in den Instagram-Kommentaren der Kölnerin findet sie Zuspruch. Eine Nutzerin schreibt: "Ich finde dich so großartig! Mit Abstand meine Favoritin bei den Bachelors!" Eine andere Zuschauerin wünscht ihr außerdem: "Hoffentlich bekommst du bald ein Einzeldate."

Anzeige

RTL / Frank W. Hempel Eva Thümling, Kandidatin bei "Die Bachelors"

Anzeige

RTL Dennis und Katja bei "Die Bachelors"

Anzeige

Die Bachelors, RTL Leonie, Kandidatin bei Die Bachelors 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de