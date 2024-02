Versöhnung? Prinz William fordert Entschuldigung von Harry!

Prinz William (41) wartet noch immer auf eine Entschuldigung. Mit der Veröffentlichung seiner Dokumentation über das Verlassen des britischen Königshauses und seinen Memoiren hat sich Prinz Harry (39) in seiner Familie keine Freunde gemacht. Insbesondere mit seinem Bruder, dem Thronfolger, soll er mächtig im Clinch liegen. Nach der Krebsdiagnose von König Charles III. (75) begrub der in Ungnade gefallene Prinz aber erst einmal das Kriegsbeil und reiste zu ihm nach London. Für William ist eine Versöhnung mit Harry aber noch nicht in Sicht!

"William wäre verärgert, wenn Harry sich erneut dazu entscheidet, den Besuch bei seinem Vater zu einer PR-Angelegenheit zu machen", äußert Journalistin Ingrid Seward gegenüber The Sun. Der zukünftige König von Großbritannien sei derzeit wohl noch nicht an einer Versöhnung mit seinem Bruder interessiert. "Er hat absolut kein Interesse daran, mit Harry zu sprechen, bis Harry sich wie ein Gentleman benimmt und sich für all die Jahre entschuldigt, in denen er sich gegenüber William und der Prinzessin von Wales unhöflich und abwertend benommen hat", erklärt sie.

Ob sich die Brüder in der nächsten Zeit vielleicht doch noch aussprechen werden? Wie Königs- und Marketingexpertin Pauline Maclaran im Gespräch mit OK! vermutete, könnte Harry einen längeren Besuch in Großbritannien anstreben – unter anderem, um Charles auch die Möglichkeit zu geben, seine Enkel zu sehen.

Prinz William im November 2023 in Singapur

Prinz Harry und Prinz William, 2021

Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

