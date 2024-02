König Charles war "unglücklich" über Prinz Harrys Besuch

Was ist da los? Im britischen Königshaus geht es ziemlich turbulent zu. Prinzessin Kate (42) und König Charles (75) mussten sich im Januar einer Operation unterziehen. Kurz danach gab der Buckingham Palace bekannt, dass Charles an Krebs erkrankt sei. Daraufhin setzte sich Prinz Harry (39) ins Flugzeug, reiste nach London und wurde von seinem Vater im Clarence Haus persönlich empfangen. Trotzdem sei Charles wohl nicht begeistert gewesen.

Der Journalist Robert Jobson berichtet Daily Mail: "Kurz gesagt, der König war unglücklich über die vollendeten Tatsachen, die ihm sein emotionaler, aber wohlmeinender Sohn servierte." Der Monarch soll zwar gerührt gewesen sein, dass sein Sohn nach London gekommen war, dennoch schien es ihm offenbar zu kurzfristig und zu unüberlegt. Schließlich wollte der Regent mit Königin Camilla (76) offenbar nach Sandringham fliegen. Das Wiedersehen der beiden dauerte am Ende angeblich keine 45 Minuten, noch wurde Harry eingeladen, in einer königlichen Residenz zu übernachten.

Nach einer Übernachtung in einem Luxushotel trat er die Heimreise zurück nach Kalifornien an. Am Flughafen Heathrow genoss er das Angebot der Luxus-Lounge "Windsor Suite". Laut The Sun soll es den wichtigsten Prominenten und Staatsoberhäuptern ermöglichen, am geschäftigen Flughafen London Heathrow unter dem Radar zu bleiben.

Anzeige

Getty Images König Charles mit seinem Sohn Prinz Harry, 2014

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de