Wild: Wilson Gonzalez Ochsenknecht hat noch Kontakt zu Jimi!

Was für eine Überraschung! Seit Jimi Blue Ochsenknecht (32) mit Laura Marie Geissler (25) verlobt ist, liegt die Beziehung zu seiner Familie im Argen. Zwischen dem Schauspieler und seiner Schwester Cheyenne (23) herrscht Eiszeit – sie fordert, dass er sich verändert. Auch Natascha (59) ist gar nicht gut auf ihren jüngsten Sohn zu sprechen und bezeichnet ihn als "fremdgesteuert". Aber Wilson Gonzalez (33) und Jimi halten zusammen!

"Ich habe mit Jimi Kontakt. Also wir sind gut miteinander und quatschen auch alle paar Tage und deswegen ist bei mir alles in Ordnung", stellt Wilson im RTL-Interview klar. Die Brüder treffen sich auch persönlich und gehen gemeinsam essen. Aus dem Streit zwischen Jimi und dem Rest der Familie hält der 33-Jährige sich raus. "Ich will mich da nicht einmischen, ich habe damit einfach nichts zu tun. Mein Fokus ist woanders", betont er.

Als Vermittler zwischen den verhärteten Fronten agiert Wilson zwar nicht und ist auch sehr froh darüber – trotzdem wünscht er sich natürlich Familienfrieden! "Natürlich wäre es toll, wenn sich alle verstehen würden. Das wäre ein Traum", erklärt der Sänger.

Getty Images Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Februar 2023

Frederic Kern / Future Image Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler, Oktober 2022 in Berlin

Instagram / https://www.instagram.com/nataschaochsenknecht/ Jimi Blue, Natascha, Cheyenne und Wilson Gonzalez Ochsenknecht 2020

