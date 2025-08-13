Verhaftung am Flughafen: So hat sich Jimi Blue dabei gefühlt

Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat kürzlich eine unangenehme Erfahrung gemacht, über die er nun detailliert im Livestream auf seinem Twitch-Kanal gesprochen hat. Der Schauspieler befand sich wochenlang im Gefängnis und wurde zuvor unerwartet am Flughafen von der Polizei verhaftet – und das direkt vor den Augen der Zollkontrolle. "Das war natürlich sehr, sehr unangenehm. Hinter mir waren Leute, die zur Zollkontrolle gehen wollten, und ich wurde dann halt verhaftet. Das war natürlich nicht schön", erinnert sich Jimi an den Vorfall. Dabei wollte er lediglich zu seiner Tochter Snow Elanie Koc (3) und hatte sogar eine Überraschung für sie im Gepäck.

Auf Instagram gab Jimi in der Vergangenheit schon weitere Details zu seinen Haftaufenthalten preis. Dabei erzählte der Musiker, dass er insgesamt in sieben verschiedenen Gefängnissen in Deutschland und Österreich untergebracht war. Besonders kritisch erinnerte er sich an die Zeit in Hannover und München. "Die Hygiene war so gut wie gar nicht vorhanden, und das Essen war leider nicht so", berichtete Jimi. Über die anderen Gefängnisse äußerte er sich allerdings überraschend positiv. Diese seien laut ihm "tatsächlich okay" gewesen.

Seine Freilassung verdankte der Fernsehstar einer Kaution in Höhe von 15.000 Euro. Nach seiner Entlassung fand er zunächst Unterschlupf bei seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht (25). Die Reality-TV-Darstellerin bestätigte gegenüber dem Magazin Gala: "Er ist gerade bei uns. Mehr sage ich nicht – und es geht ihm gut." In Österreich erwartet Jimi nun ein Prozess wegen schweren Betrugs. Der Hintergrund der turbulenten Tage ist, dass er eine Hotelrechnung nicht beglichen hatte.

IMAGO / Marja Jimi Blue Ochsenknecht, März 2025

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc

TikTok / chayasavannah Cheyenne und Jimi Blue Ochsenknecht im April 2025