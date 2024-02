Yvonne Woelke hat mit BFFs Djamila und Janina abgeschlossen!

Yvonne Woelke (44) hat kein Interesse mehr an diesen Freundschaften! Jahrelang war die Schauspielerin eng mit Djamila Rowe (56) und Janina Youssefian (41) befreundet – beide Realitystars begleitete sie nach Australien ins Dschungelcamp. Doch inzwischen haben beide schwere Vorwürfe erhoben: Djamila beschuldigte ihre BFF, ihre Tochter nicht beaufsichtigt zu haben und Janina unterstellte ihr Famegeilheit. Yvonne hat ihren ehemaligen besten Freundinnen nichts mehr zu sagen!

"Mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, was wahre Freundschaften sind. Bei den zweien hätte ich so was jetzt echt nicht gedacht, weil unter Freunden sagt man sich [...] persönlich die Meinung – aber beide sind zur Presse hingegangen und behaupten aber, ich wäre pressegeil!", empört sie sich im Promiflash-Interview. Janina und Djamila würden Yvonne die Schuld an der gescheiterten Freundschaft geben. "Solche Frauen haben bei mir nichts zu suchen, solche Frauen möchte ich nicht in meinem Freundeskreis haben", stellt sie klar.

Deswegen habe es nach dem öffentlichen Schlagabtausch auch kein klärendes Gespräch gegeben. "Djamila und ich haben uns nicht ausgesprochen. Von meiner Seite gibt es da auch nichts mehr auszusprechen – das hat sich erledigt und das war es dann auch für mich", zeigt sich Yvonne gegenüber Promiflash knallhart.

Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Janina Youssefian und Yvonne Woelke im Februar 2023

Anzeige

Jochen Zick /ActionPress Micaela Schäfer, Janina Youssefian und Yvonne Woelke auf der Fashion Week 2016

Anzeige

Wehnert, Matthias / ActionPress Yvonne Woelke und Djamila Rowe im Oktober 2022 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de