Nach Djamilas Vorwürfen: Jetzt äußert sich Yvonne Woelke

Sie lässt die Vorwürfe nicht so einfach auf sich sitzen. Während Djamila Rowe (56) vergangenes Jahr im Dschungel um die Krone gekämpft hatte, sollte ihre Begleitung Yvonne Woelke (44) auf ihre Tochter aufpassen. Doch die 14-jährige Jada soll in den zwei Wochen auf sich alleine gestellt gewesen sein, wie die Dschungelkönigin vor wenigen Tagen erklärte. Yvonne hat die Zeit anders in Erinnerung und weist die Anschuldigungen von sich.

"Ich habe mir nichts vorzuwerfen", lautet das Statement der 44-Jährigen. In ihrer Instagram-Story erklärte Yvonne, dass sie sich gewissenhaft um Jada gekümmert habe, denn "dafür gibt es auch Zeugen und andere Begleitpersonen, die das auch sehen konnten." Sie räumte allerdings ein, dass Djamilas Tochter tatsächlich viel Zeit im Hotelzimmer verbracht habe, doch das sei ihr eigener Wunsch gewesen.

Laut Djamila sei ihr Nachwuchs einsam gewesen. "Meine Tochter hat mir erst kürzlich erzählt, dass sie damals in Australien stundenlang allein im Hotelzimmer war und nicht wusste, wo Yvonne ist", erklärte die 56-Jährige im Bild-Interview. Djamila könne ihrer einstigen Freundin dieses Verhalten nicht verzeihen.

