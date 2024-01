Laut Janina: Yvonne Woelke würde für Fame Familie verkaufen

Janina Youssefian (41) findet harte Worte für ihre einstige BFF! Schon seit einigen Monaten herrscht zwischen der ehemaligen Dschungelcamp-Kandidatin und ihrer Busenfreundin Yvonne Woelke (44) dicke Luft – und dass obwohl sie sich schon seit über 15 Jahren kennen. Da Janina die vermeintliche Affäre von Peter Klein (56) in ein TV-Format gebracht hatte und sich die Blondine daraufhin nicht dankbar zeigte, kriselt es. Vorerst scheint sich das Verhältnis auch nicht zu verbessern, denn: Gegenüber Promiflash schießt Janina heftig gegen Yvonne!

"Ich denke mal, sie würde ihre eigene Großmutter verkaufen, damit sie einfach bekannt wird. Sie hat es so lange versucht und jetzt hat sie es ja quasi ein Jahr geschafft, dass sie in der Presse stattfindet und sie würde alles dafür tun, weiter in der Presse zu bleiben", stichelt die 41-Jährige im Promiflash-Interview und spielt damit auf Yvonnes Affärendrama rund um Peter und seiner Ex Iris Klein (56) an. Eine Zukunft im Reality-TV kann sich Janina für ihre einstige Freundin dennoch nicht vorstellen: "Sie hat einfach nicht das Zeug dazu, diese Reality-Queen zu sein, weil sie ist langweilig – ganz einfach."

Was wohl Yvonne zu diesen Worten sagt? In einem Interview mit Promiflash machte die Schauspielerin bereits deutlich, dass sie die Schuld nicht bei sich sieht. "Ich find’s halt immer schade, wenn man nicht ans Telefon geht, um gewisse Probleme zu lösen. Man muss ja nicht immer gleich zur Presse laufen, um dann gewisse Themen zu veröffentlichen", stellte Yvonne klar und fügte dem hinzu: "Mittlerweile ist es mir auch, ehrlich gesagt, egal, weil ich finde, wenn Freunde mich verkaufen, wem kann ich denn dann noch vertrauen?"

Sat.1 Yvonne Woelke in ihrer Videobotschaft bei "Promi Big Brother"

Getty Images Janina Youssefian in München

Action Press / AEDT Yvonne Wolke, Schauspielerin

