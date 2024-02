"Zur Multimillionärin gemacht": Oliver Pocher kontert Amira!

Seitdem Oliver Pocher (45) und seine Noch-Ehefrau Amira (31) getrennte Wege gehen, führen die beiden einen regelrechten Rosenkrieg. Nachdem es in den vergangenen Wochen aber danach ausgesehen hatte, dass sie sich wieder etwas mehr verstehen würden, machte Amira das mit einer Podcastfolge nun wohl wieder zunichte – sie habe nämlich "entscheidende Dinge" in ihrer Beziehung mit dem Komiker ignoriert. Doch das will Olli nicht auf sich sitzen lassen und schießt gegen Amira!

In seinem Podcast "Die Pochers – Frisch recycelt" bespricht der 45-Jährige mit seiner anderen Ex Sandy Meyer-Wölden (40) die vergangene Folge von Amiras Podcast, in der die zweifache Mutter über Warnsignale in ihrer Beziehung mit Olli sprach. "Also war es für sie einfach blöd, einen treuen, liebenden Ehemann zu haben, der ihr zwei Kinder geschenkt hat, die wunderbar sind, sie zur Multimillionärin gemacht hat, um danach einfach, nachdem man reich geworden ist, zu sagen: 'Ach, das reicht mir irgendwie nicht mehr, ich will positiv abgeholt werden'", poltert der Comedian drauflos. Olli könne nicht nachvollziehen, dass Amira in ihren Augen sogenannte Red Flags an Olli ignoriert habe.

Ob dieser Seitenhieb bei Amira gut ankommt? Erst kürzlich machte sie nämlich eigentlich deutlich, dass sie sich Frieden wünsche und dass Olli sie "glücklich sein" lassen soll. In ihrem Podcast "Liebes Leben" konkretisierte sie: "Du kannst machen, was du möchtest. Ich würde nicht über dich urteilen. Aber bitte, lass mich dann auch einfach machen."

