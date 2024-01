Amira bittet Ex Oliver Pocher: "Lass mich glücklich sein"

Ist ein Ende in Sicht? Seit Wochen sorgt der öffentliche Rosenkrieg zwischen Oliver Pocher (45) und seiner Noch-Ehefrau Amira (31) für Schlagzeilen. Der Comedian lässt keine Möglichkeit aus, um die Mutter von zwei seiner Kinder zu provozieren. Amira genießt derweil ihr Leben und knutschte bereits öffentlich mit Moderator Christian Düren (33) – das stieß ihrem Ex sauer auf. Nun bittet Amira darum, das Kriegsbeil zu begraben!

Im Podcast "Liebes Leben" berichtet die Beauty über die Zeit nach der Trennung. Es wird klar: Die Vorwürfe ihres ehemaligen Göttergattens gehen nicht spurlos an ihr vorbei – sie möchte Frieden. Die 31-Jährige schwärmt von Ollis Verhalten gegenüber dem gemeinsamen Nachwuchs. "Olli gibt sich superviel Mühe", macht sie deutlich. Jetzt fehle für sie nur noch, dass Olli sie "glücklich sein lässt". "Du kannst machen, was du möchtest. Ich würde nicht über dich urteilen. Aber bitte, lass mich dann auch einfach machen", appelliert sie an den Blondschopf.

Ob es dadurch bei der öffentlichen Schlammschlacht bald zu einem Ruhestand kommt? Etwas Einsicht zeigte Olli bereits. "Ich habe da eine sehr deutliche Wortwahl, die auch verschärft wird. Und ja, da habe ich vielleicht auch mit der Wortwahl übertrieben, indem ich Christian Düren als 'Restef*cker' bezeichne", gibt er bei "Die Pochers! Frisch recycelt" zu.

Instagram / amirapocher Oliver und Amira Pocher, TV-Stars

Getty Images Amira und Oliver Pocher im April 2022

Getty Images Amira Pocher im Januar 2023

