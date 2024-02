Zweimal Begleitung: Yvonne Woelke will ins Dschungelcamp

Sie hat große Pläne! Spätestens seit dem Dschungelcamp im vergangenen Jahr ist Yvonne Woelke (44) keine Unbekannte mehr. Mit ihrer angeblichen Affäre mit Iris Kleins (56) Ehemann Peter Klein (56) sorgte sie für ordentlich Wirbel rund um die Show. Dabei war sie gar nicht selbst im Camp, sondern nur als Begleitung von Djamila Rowe (56) dabei. Bereits im Jahr zuvor war sie als Unterstützerin von Janina Youssefian (41) an Bord gewesen. Doch wie Yvonne gegenüber Promiflash verrät, will sie mehr sein als nur die Begleitperson!

"Zweimal war ich jetzt als Begleitung dabei und ich glaube, das dritte Mal muss ich jetzt mal selber rein, oder? Das wäre natürlich geil. Also, ich warte schon sehnsüchtig darauf. Vielleicht nicht nächstes Jahr, vielleicht übernächstes Jahr. Ich sage auf jeden Fall nicht Nein", betont die TV-Bekanntheit im Promiflash-Interview. Doch auch wenn sie den Dschungel nicht absagen will, ist sie sicher, dass die Zeit in Down Under für sie kein Zuckerschlecken wäre: "Ich mag außer Hunden und Katzen Hamster noch ganz gerne, das war es dann aber auch. Wenn da eine Spinne ist, bin ich die Erste, die dann schreit."

Ob es ihr nur um den Ruhm geht? Ihre ehemalige Freundin und Dschungelcamp-Teilnehmerin Janina behauptete kürzlich in einem Promiflash-Interview, dass Yvonne ihrer Meinung nach alles dafür tun würde, berühmt zu werden: "Ich denke mal, sie würde ihre eigene Großmutter verkaufen, damit sie einfach bekannt wird."

