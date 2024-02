Austin Butler pflegte seine Mutter Lori vor ihrem Krebstod

Austin Butler (32) wich seiner Mutter nicht von der Seite. Seit einigen Jahren läuft es für den Schauspieler in Sachen Karriere sehr gut. Doch der Elvis-Star musste abseits des Glitzers und Glamours bereits einen extrem schmerzhaften Verlust hinnehmen. 2014 verlor der Hollywoodstar seine Mutter an einer schweren Krebserkrankung. Vor ihrem Tod kümmerte sich Austin rührend um Lori und übernahm ihre Pflege.

Im Interview mit Esquire berichtet Austin, dass er während des Krebskampfes seiner Mutter an ihrer Seite blieb. Er habe bewusst die Entscheidung getroffen, ihr Hauptpfleger zu sein und sie zu sich nach Hause zu holen. So verabreichte er ihr Infusionen und blieb an ihrer Seite, wenn eine Krankenschwester ihre Magensonde wechselte. "Ich hatte das Gefühl, ein Fels sein zu müssen", erklärt er. Kurz vor Austins 23. Geburtstag verlor Lori jedoch ihren Kampf gegen den Krebs.

Der Tod seiner Mutter traf Austin schwer. Nach ihrem Ableben hinterfragte Kaia Gerbers (22) Partner vieles – vor allem seine Karriere. "Plötzlich war ich umgeben von Ärzten und Menschen, denen es sehr schlecht ging, und ich habe mich gefragt, ob die Schauspielerei ein nobler Beruf ist", erinnerte er sich im vergangenen Januar gegenüber The Hollywood Reporter.

Austin Butler in London 2022

Austin Butler, Schauspieler

Austin Butler bei den SAG Awards im Februar 2023

