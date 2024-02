Ganz gerührt: König Charles äußert sich emotional beim Volk

Er kann seine Emotionen kaum in Worte fassen! Seit knapp einer Woche ist bekannt, dass König Charles (75) III. an Krebs erkrankt ist. Seitdem befindet sich der Regent in Behandlung und bekommt neben seiner gesamten Familie auch Unterstützung vom Volk. Und das scheint dem Staatsoberhaupt ganz schön nahezugehen: Charles meldet sich im Netz nun erstmals seit der Diagnose mit persönlichen Worten!

Via Instagram veröffentlicht der 75-Jährige ein Statement, das ans Herz geht. "Ich möchte mich von ganzem Herzen für die vielen Nachrichten der Unterstützung und guten Wünsche bedanken, die ich in den letzten Tagen erhalten habe", beginnt der König seinen Beitrag und fügt hinzu: "Wie alle, die von Krebs betroffen sind, wissen, sind solche freundlichen Gedanken der größte Trost und die größte Ermutigung." Er sei aber auch sehr froh, dass seine eigene Diagnose dazu beigetragen habe, das öffentliche Verständnis zu fördern.

Weiter betont er: "Vor allem aber auch die Arbeit all jener Organisationen zu beleuchten, die Krebspatienten und ihre Familien im Vereinigten Königreich und in der ganzen Welt unterstützen. Meine lebenslange Bewunderung für ihre unermüdliche Fürsorge und ihr Engagement ist durch meine eigenen Erfahrungen noch größer geworden", schließt er sein Statement emotional ab.

