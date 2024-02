In Las Vegas: Olli Pocher schlabbert einem Fan übers Gesicht

Was für ein wilder Abend! Oliver Pocher (45) war kürzlich nach Miami geflogen, um dort mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) den 14. Geburtstag seiner Tochter Nayla zu feiern. Vor Ort kam dem Komiker eine spontane Idee, die er in Windeseile in die Tat umsetzte: Der Entertainer organisierte eine Show in Las Vegas! Die ersten Einblicke seines Auftritts sind wie gewohnt provokant: Olli kam einem Fan sehr nahe!

Bild veröffentlichte ein Video, in dem einige Ausschnitte des Auftritts zu sehen sind. Unter anderem dieser Moment: Olli schlabbert Zuschauer Nico übers Gesicht! Dem Gast kommt der fünffache Vater während seiner Show näher – der Clip zeigt die beiden anschließend in inniger Umarmung. Ansonsten schießt der Kölner wie gewohnt gegen den Motivationscoach Biyon Kattilathu (39) und nimmt auch Ex-Affäre Cora Schumacher (47) aufs Korn.

Derzeit ist der Moderator ein vielbeschäftigter Mann: Bevor es für seinen Auftritt zurück nach Las Vegas ging, war er zu Gast beim Wiener Opernball gewesen. Begleitet wurde er von seiner Ex Sandy! Die 40-Jährige verzauberte die Fans in einem engen schwarzen Kleid, das sie mit schwarzen Handschuhen kombinierte.

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im November 2023

ActionPress Oliver Pocher mit Sandy Meyer-Wölden, Wiener Opernball 2024

