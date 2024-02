Oliver Pocher kommt mit Ex-Frau Sandy zum Wiener Opernball!

Die beiden sieht man immer öfter zusammen! Von 2010 bis 2014 waren Oliver Pocher (45) und Sandy Meyer-Wölden (40) verheiratet. Sie haben drei gemeinsame Kinder. Doch nach ihrer Scheidung hatte das Verhältnis des Ex-Paares sehr gelitten. Erst Amira (31), die zweite Frau des Komikers, kittete die Beziehung. Inzwischen ersetzt Sandy Amira nach deren Trennung im Podcast mit Olli. Jetzt gehen die beiden sogar zusammen zum Wiener Opernball!

Dass Oliver das prestigeträchtige Event nach zehn Jahren wieder besuchen wird, ist schon länger bekannt – aber nicht, wer ihn begleiten wird! Wie er auf Instagram nun zeigt, wird der Comedian zusammen mit Sandy in der Wiener Staatsoper erscheinen. Das Ex-Paar ist auch bereits in der österreichischen Hauptstadt gelandet. Wollen die beiden mit ihrem gemeinsamen Auftritt nur Aufmerksamkeit auf ihren Podcast lenken oder verstehen sie sich privat wirklich wieder so gut?

Beim Opernball werden Olli und Sandy unter anderem auf Heino (85) und Franco Nero treffen. Der Stargast des Events ist allerdings Priscilla Presley (78)! Die Ex-Frau von Elvis (✝42) ist in diesem Jahr die Begleitung des Veranstalters Richard Lugner (91). Im letzten Jahr hatte der Baulöwe Jane Fonda (86) dabei.

Anzeige

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2023

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im Oktober 2011

Anzeige

Getty Images Priscilla Presley, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de