Ist Amira Pocher etwa zusammen mit Christian Düren in Paris?

Wie romantisch! Spätestens seitdem die romantischen Knutschbildern aus dem gemeinsamen Liebestrip in Südafrika veröffentlicht wurden, ist klar: Amira Pocher (31) ist nach der Trennung von Noch-Ehemann Oliver Pocher (45) wohl frisch verliebt. Ihr neuer Schwarm heißt Christian Düren (33) und ist ein beliebter Moderator. Kürzlich stellte die zweifache Mutter auch klar, dass die Romanze nicht nur ein Urlaubsflirt ist – nun geht Amira offenbar erneut auf Reise mit Christian!

Im Netz hält die Österreicherin ihre Follower auf dem Laufenden: Amira verweilt derzeit in Paris. Die Schnappschüsse lassen vermuten, dass die gelernte Make-up-Artistin nicht alleine in der Stadt der Liebe verweilt – während Amira keine Auskunft über ihre Reisebegleitung gibt, will Bild wissen: Christian Düren ist zusammen mit Amira in Paris und genießt den Flair der romantischen Stadt!

Ob es in den kommenden Tagen wieder zu intimen Aufnahmen der Frischverliebten kommen wird? In ihrem Podcast "Liebes Leben" verriet Amira, dass ihr die entlarvenden Fotos aus Südafrika unangenehm waren: "Also, ich bin nicht stolz darauf." Nachhaltig zu beschäftigen scheint die Situation sie aber nicht. "Aber ist halt jetzt so", resümierte sie.

Anzeige

ActionPress Amira Pocher, Influencerin

Anzeige

Panama Pictures Christian Düren im Januar 2024

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher am Strand von Kapstadt im Januar 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de