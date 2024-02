Süß! Brad Pitt und Ines De Ramon zeigen sich ganz verliebt

Sie genießen einen schönen Abend! Brad Pitt (60) und Ines De Ramon sollen seit rund einem Jahr gemeinsam durchs Leben gehen. Der Schauspieler und die Schmuckdesignerin besuchen hin und wieder die gleichen Events und werden des Öfteren miteinander gesichtet – bislang äußerten sich die beiden jedoch nicht zu ihrer Beziehung. Laut diverser Insiderberichte ist das Paar aber richtig happy miteinander. Nun besuchen Brad und Ines gemeinsam ein Filmfestival!

Auf Fotos, die Hello! veröffentlichte, sieht man den "Troja"-Darsteller und die brünette Beauty ganz vertraut im Publikum des Santa Barbara International Film Festivals. Ein Schnappschuss zeigt, wie der Hollywood-Star seiner Liebsten zärtlich etwas ins Ohr flüstert – auf einer anderen Aufnahme legt Ines liebevoll die Hand auf seinen Oberschenkel. Während Ines in einem türkisfarbenen Neckholder-Kleid glänzte, machte Brad in einem klassischen Anzug eine tolle Figur.

Die 33-Jährige soll Brad richtig guttun: Das Paar mache laut einem Insider, der sich gegenüber OK! äußerte, regelmäßig aromatherapeutische Übungen in ihrem Zen-Raum, die dem Ex von Angelina Jolie (48) mental und physisch helfen sollen. "Die Praxis der Geisteszentrierung hat ihm geholfen, seine Angst zu überwinden", erklärte der Insider.

