Erstes Date: Tish Cyrus und Dominic sagten "Ich liebe dich"

Tish Cyrus (56) ist Hals über Kopf verliebt. Die Mutter von Miley Cyrus (31) hatte sich 2022 nach rund 30 Jahren Ehe von Countrysänger Billy Ray (62) getrennt. Ihr neuer Auserwählter ist kein Geringerer als "Prison Break"-Star Dominic Purcell (53). Im vergangenen April verlobten sich die beiden, das Jawort folgte schnell im August – ganz schön rasches Timing! Trish und Dominic ließen von Anfang an nichts anbrennen...

Im "Call Her Daddy"-Podcast erzählt Tish, dass sie über Instagram den Kontakt zu dem Schauspieler suchte. "Wir gehen also zum Mittagessen und knutschen drei Stunden lang in einer Kneipe", beschreibt die fünffache Mutter ihr erstes Date mit Dominic. Sie berichtet: "Am nächsten Tag sagte er 'Ich liebe dich' und ich sagte: 'Ich dich auch!'" Bereut habe sie das Liebesgeständnis nicht. Es gebe nicht eine Sekunde, in der sie sich nicht von ihm geliebt fühle.

Ihre älteste Tochter habe versucht, Tish zu überreden, es langsam angehen zu lassen. "Ich sagte: Mama, wir kennen den Kerl nicht", erinnert sich Brandi (36). Aber die Musikmanagerin sei sich sicher gewesen, dass Dominic der Richtige ist. Tish gesteht, sie sei schon seit längerer Zeit ein wenig verknallt in den Australier gewesen.

ActionPress Tish Cyrus und Dominic Purcell auf ihrer Hochzeit, August 2023

Instagram / tishcyrus Tish Cyrus mit "Prison Break"-Star Dominic Purcell

Instagram / tishcyrus Tish Cyrus und Dominic Durcell

