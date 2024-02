Ryan Gosling hat Angst, zu wenig Zeit mit Kids zu verbringen

Ryan Gosling (43) erlebt ein Karriere-Hoch. In diesem Jahr könnte er für seine Rolle in Barbie seinen ersten Oscar gewinnen. Doch seine Priorität bleibt seine Familie, die er mit Partnerin Eva Mendes (49) hat. Seine Töchter Esmeralda und Amada sollen sogar der Grund sein, warum der Kanadier die Rolle als Ken in dem Kassenschlager angenommen hat. Nun gesteht er: Ryan hat Angst, wegen seiner Arbeit etwas zu verpassen!

"Es geht alles superschnell. Ich höre die Uhr ticken", gesteht der "Drive"-Star Variety. Ryan nahm sich zuvor bereits eine vierjährige Auszeit, um sich auf seine Kids und das Vatersein konzentrieren zu können. "Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich bekomme und ich möchte sie nicht am falschen Ort verbringen", erklärt er seine Beweggründe und fügt hinzu: "Ich verbringe sie definitiv nicht am falschen Ort, wenn ich mit meiner Familie zusammen bin." Ob er erneut eine Auszeit in Erwägung zieht, lässt er offen.

Das Familienleben von Ryan und Eva soll sehr harmonisch verlaufen. "Bei ihnen dreht sich alles um ihre Mädchen", will ein Insider laut People wissen. Wenn die Schauspieler nicht gerade arbeiten, dann unternehmen sie gerne Ausflüge. "Ryan ist so ein lustiger Vater. Er ist albern und seine Mädchen lieben es", schwärmt die Quelle.

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling beim Toronto International Film Festival 2012

MEGA Ryan Gosling und Eva Mendes mit ihren Töchtern, März 2022

Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler

