Sofia Vergara bewahrt ein Nackt-Pic aus ihrer Jugend auf!

Sofia Vergara ist bekannt für ihre Schönheit. Eigentlich wollte die gebürtige Kolumbianerin nach ihrem Schulabschluss Zahnärztin werden, doch es sollte anders kommen. Nachdem ein Fotograf sie am Strand entdeckt hatte, war der Grundstein für ihre spätere Karriere gelegt. 2002 konnte die Mutter eines Sohnes dann Fuß in Hollywood fassen und wurde zum Traum vieler Männer. Heute ist die Schauspielerin 51 Jahre alt und noch immer in Topform! Nun verrät Sofia ein schlüpfriges Geheimnis, das sie an ihre Jugend erinnert!

Die Modern Family-Berühmtheit öffnet für das Architekturmagazin AD die Pforten zu ihrer Villa in Los Angeles. Während der Tour durch ihr Zuhause plaudert sie aus dem Nähkästchen: Beim üppigen Kleiderschrank angekommen, überrascht Sofia ihre Gäste dann mit einem schwarz-weißen Nacktfoto von sich. "Und dieses Bild, das war, als ich noch jung und frisch war", kommentiert sie das Erinnerungsstück.

Immer wieder sieht sich Sofia mit Gerüchten um ihr Äußeres konfrontiert. Im Gespräch mit Glamour klagte sie über böse Zungen, die ihr Schönheitseingriffe aufgrund einer veränderten Optik unterstellen würden. "Ich will immer sagen: 'Nein, das nennt man Altern! Es bedeutet verdammt noch mal, dass ich alt bin! Deshalb sehe ich auch anders aus!'", scherzte sie.

Getty Images Sofia Vergara, März 2023

Getty Images Sofia Vergara, Schauspielerin

Getty Images Sofia Vergara, Schauspielerin

